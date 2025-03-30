Девушка нашла пасхальные яйца, которые были окрашены еще в прошлом веке

Девушка шокировала сеть своей фантастической историей. Листая семейный альбом, она осознала, что подаренные бабушкой пасхальные яйца были окрашены ее в прошлом веке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в тиктоке @catalina.ann.

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Каталина Энн в своем ролике в тиктоке рассказала, что недавно ее бабушка подарила ей красиво окрашенные пасхальные яйца. Однажды девушка решила полистать семейный альбом с фотографиями начала 1990-х годов.

Среди снимков было фото, на котором ее родители красят пасхальные яйца. Следующая фотография изображала уже задекорированные яйца. Девушка была шокирована, узнав в этих яйцах те самые, которые бабушка недавно подарила ей в реальной жизни.

Как выглядят яйца: смотрите видео

Еще недавно девушка считала их декоративными и полыми. Однако, услышав внутри "небольшой шум", решила вскрыть одно из них. Внутри было настоящее яйцо, которое за десятилетия полностью затвердело.

Интересно! Если яйцо оставить в сухой среде, со временем влага из него испарится. Скорлупа может трескаться, а белок и желток превратятся в плотную, сморщенную массу, похожую на мумифицированную субстанцию. Но есть его ни в коем случае нельзя!

Реакция сети

Своей историей девушка поделилась в тиктоке, где видео быстро стало вирусным, набрав более 6,8 миллиона просмотров. Пользователи сети удивлялись, как яйца не начали пахнуть за столько лет. Также были и те, кто критиковал девушку за то, что она разбила семейную реликвию. Они писали такие комментарии:

"Бабушка берегла их 35 лет, а ты разбила их за 5 минут".

"Как они не пахли столько лет?".

"Вы сломали антиквариат".

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