Девушка нашла пасхальные яйца, которые были окрашены еще в прошлом веке
- Девушка обнаружила, что подаренные бабушкой пасхальные яйца были покрашены еще в 1990-х годах, когда увидела их на семейных фотографиях.
- Видео с этой историей стало вирусным в тиктоке, набрав более 6,8 миллиона просмотров, и вызвало различные реакции пользователей.
Девушка шокировала сеть своей фантастической историей. Листая семейный альбом, она осознала, что подаренные бабушкой пасхальные яйца были окрашены ее в прошлом веке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в тиктоке @catalina.ann.
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Каталина Энн в своем ролике в тиктоке рассказала, что недавно ее бабушка подарила ей красиво окрашенные пасхальные яйца. Однажды девушка решила полистать семейный альбом с фотографиями начала 1990-х годов.
Среди снимков было фото, на котором ее родители красят пасхальные яйца. Следующая фотография изображала уже задекорированные яйца. Девушка была шокирована, узнав в этих яйцах те самые, которые бабушка недавно подарила ей в реальной жизни.
Как выглядят яйца: смотрите видео
Еще недавно девушка считала их декоративными и полыми. Однако, услышав внутри "небольшой шум", решила вскрыть одно из них. Внутри было настоящее яйцо, которое за десятилетия полностью затвердело.
Интересно! Если яйцо оставить в сухой среде, со временем влага из него испарится. Скорлупа может трескаться, а белок и желток превратятся в плотную, сморщенную массу, похожую на мумифицированную субстанцию. Но есть его ни в коем случае нельзя!
Реакция сети
Своей историей девушка поделилась в тиктоке, где видео быстро стало вирусным, набрав более 6,8 миллиона просмотров. Пользователи сети удивлялись, как яйца не начали пахнуть за столько лет. Также были и те, кто критиковал девушку за то, что она разбила семейную реликвию. Они писали такие комментарии:
- "Бабушка берегла их 35 лет, а ты разбила их за 5 минут".
- "Как они не пахли столько лет?".
- "Вы сломали антиквариат".
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