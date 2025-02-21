Даже немного жутко: девушка увидела интересную деталь на старом фото
Американка Присцилла Блейзер из городка Эгг-Харбор-Сити просматривала старый фотоальбом и увидела интересную деталь. На старой фотографии своей двоюродной прабабушки девушка узнала себя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @priscillablazer.
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Что заметила девушка
В тиктоке она рассказала, что увидела фото своей родственницы, которая жила с 1898 по 1974 год. Увидев фотографию, она не поверила собственным глазам. Дело в том, что она была очень похожа на свою прабабушку.
Никогда не видела ее фотографий и подумать не могла, насколько она похожа на меня, особенно в молодости,
– призналась Блейзер.
Присцилла Блейзер очень похожа на дальнюю родственницу / Скриншот
Блейзер подчеркнула, что это – просто безумие. Теперь она стремится узнать больше об Эмелин и других своих предках.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей были поражены тем, насколько девушка похожа на свою родственницу. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Так круто! Интересно, сколько существует людей, похожих на меня, если они вообще существуют?";
- "Меня поражает то, что они разделяют волосы в одном и том же месте! Так интересно!";
- "Ты ее реинкарнация! Генетика – это чертовски удивительно и дико!".