Девушка нашла настоящее сокровище на блошином рынке: оно стоило всего 3 доллара

Студентка из Италии нашла на блошином рынке тарелку редкую тарелку. Она приобрела ее всего за 3 доллара, хотя на самом деле ее цена может быть в разы больше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на форум Reddit.

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Что известно об уникальной тарелке

22-летняя студентка Констанца, которая в течение последнего года коллекционирует керамику, пополнила свою коллекцию редкой тарелкой. Ее охотница за сокровищами нашла на блошином рынке.

Я была скептически настроена, когда впервые увидела ее, потому что вряд ли кто-то выбросит ценную тарелку, но все равно купила,

– объяснила свое решение студентка.

Вернувшись домой и проанализировав керамическое изделие, девушка предположила, что он может стоить до 84 долларов.



Находка студентки на блошином рынке / Фото Reddit

Студентка заметила, что значительная часть изделий, которые она видит на прилавках блошиных рынков, происходят из Италии и датированы 1960 – 1980-ми годами. Хотя иногда она находит португальские и французские тарелки.

Вы не поверите, сколько хороших вещей можно найти вокруг, если знать, где искать. Я ценю секонд-хенды как возможность уменьшить количество отходов,

– рассказала Констанца.

Пользователи Reddit были в восторге от этой находки. Они отметили, что девушка имеет талант к поиску интересных вещей.