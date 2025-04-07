Киевлянка "застряла" в диване: ее доставали спасатели

В одном из районов Киева произошла чрезвычайная ситуация – девушка была зажата в диване. Это произошло тогда, когда она раскладывала диван.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Вечерний Киев".

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Что известно об инциденте

Спасатели рассказали, что получили сообщение об инциденте в Святошинском районе в ночь на 4 апреля. Она раскладывала диван в квартире и зажала палец в подъемном механизме. Киевлянка не смогла самостоятельно выбраться из ловушки, поэтому вызвала спасателей.

Оперативная реакция спасателей позволила вовремя прибыть на место происшествия. К моменту прибытия специалистов палец потерпевшей уже успел набухнуть и изменить цвет из-за нарушения кровообращения в результате длительного сжатия.

Спасатели помогли девушке, применив специализированное оборудование. Они осторожно раскрыли металлическую конструкцию дивана, освободив таким образом руку девушки из опасной ловушки.



Палец девушки застрял в диване / Фото КАРС

Несмотря на "курьезность" момента, девушка могла серьезно пострадать. Поэтому, хорошо, что все обошлось без жертв. Как известно, если прекращается кровоснабжение какой-то части тела, это очень серьезная ситуация, которая может привести к некрозу тканей (отмиранию) и даже необходимости ампутации.

Ранее в столице произошел еще один чрезвычайный инцидент. Мужчина упал в лифтовую шахту с 9-го этажа и выжил, зацепившись за тросы на уровне 4-го этажа. Спасатели помогли ему выбраться из ловушки.