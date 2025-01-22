"Лучше, чем ИИ": балерина станцевала на носу лайнера – впечатляющее видео
Французская балерина Виктория Добервиль исполнила танец, который шокировал соцсети. Бурную реакцию вызвало то, что балерина танцевала на носу круизного судна в Антарктиде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм victoriadauberville.
Смотрите также Странный Маск и Мелания "Петровна": какими курьезами запомнилась инаугурация Трампа
Видео французской балерины покорило сеть
На обнародованных кадрах танцовщица в балетной пачке и пуантах балансирует на носочках на носу лайнера Le Borel. Однако некоторые скептики усомнились, что видео настоящее и что во время его монтажа не был использован искусственный интеллект.
Какой танец исполнила балерина: смотрите видео
Чтобы развеять сомнения в подлинности ролика, балерина показала "закулисные" кадры съемочного процесса, в которых показано, как она в теплой одежде подплывает к ледоколу на лодке и поднимается на его обшивку.
Лучше, чем ИИ,
– отметила Виктория Добервиль в комментарии к видео.
Балерина показала закулисье действа: смотрите видео
Видео, опубликованное в инстаграме, собрало немало просмотров. Его облюбовали 390 тысяч пользователей. Вот какие комментарии они оставляли:
- "Вау! Я хочу увидеть закулисье".
- "Я думал, что это ИИ".
- "Так эпично! Я бы хотел быть там, чтобы это сфотографировать!".