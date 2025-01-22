"Лучше, чем ИИ": балерина станцевала на носу лайнера – впечатляющее видео

Французская балерина Виктория Добервиль исполнила танец, который шокировал соцсети. Бурную реакцию вызвало то, что балерина танцевала на носу круизного судна в Антарктиде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм victoriadauberville.

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Видео французской балерины покорило сеть

На обнародованных кадрах танцовщица в балетной пачке и пуантах балансирует на носочках на носу лайнера Le Borel. Однако некоторые скептики усомнились, что видео настоящее и что во время его монтажа не был использован искусственный интеллект.

Какой танец исполнила балерина: смотрите видео

Чтобы развеять сомнения в подлинности ролика, балерина показала "закулисные" кадры съемочного процесса, в которых показано, как она в теплой одежде подплывает к ледоколу на лодке и поднимается на его обшивку.

Лучше, чем ИИ,

– отметила Виктория Добервиль в комментарии к видео.

Балерина показала закулисье действа: смотрите видео

Видео, опубликованное в инстаграме, собрало немало просмотров. Его облюбовали 390 тысяч пользователей. Вот какие комментарии они оставляли: