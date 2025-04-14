На Житомирщине гендиректора больницы бросили в мусорный бак: дало ли это результат
- Протестующие в Житомирской больнице выбросили и.о. гендиректора в мусорный бак из-за решения о реорганизации неврологического отделения.
- Протестующие заявляют о конфликте между руководством больницы. Люди требовали решить конфликты без влияния на пациентов и медперсонал.
В Житомирской многопрофильной районной больнице произошел курьезный инцидент. Протестующие, собравшиеся под больницей, сначала просто на словах выступали против реорганизации неврологического отделения, а потом выбросили и.о. гендиректора в мусорный бак.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Общественное Житомир.
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Что известно об инциденте
Как видно на опубликованных кадрах, под стенами Житомирской многопрофильной районной больницы собралось немало протестующих. Они пытались остановить решение о реорганизации неврологического отделения.
Эмоции достигли пика, когда исполняющего обязанности гендиректора Сергея Демуса, автора приказа о реорганизации, силой поместили в мусорный контейнер.
Если власть нас не услышит, мы будем перекрывать трассы, будем ходить каждый день, чтобы она нас наконец услышала. Орки нас бьют из-за границы, лезут к нам как тараканы, а власть нас убивает внутри,
– рассказала местная жительница и участница митинга Людмила Лепетан.
Гендиректора больницы бросили в мусорный бак: смотрите видео
По словам протестующих, между исполняющим обязанности гендиректора Житомирской районной больницы Сергеем Демусом и медицинским директором Владимиром Ковальчуком есть конфликт. Поэтому, люди считают, что намерение закрыть одно из ведущих отделений может быть способом сведения личных счетов.
Люди отмечают: если между руководителями есть недоразумение, его следует решать другим путем, не прибегая к таким серьезным действиям, которые влияют на пациентов и медицинский персонал.
Дали ли такие действия результат
Как ни странно, уже вечером того же дня появилась информация, что Сергей Демус отменил приказ о реорганизации неврологического отделения многопрофильной опорной районной больницы.
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