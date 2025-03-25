"Ангелы Victoria's Secret": ИИ показал диснеевских принцесс в образе супермоделей

Могли бы вы когда-нибудь представить, что сказочные принцессы Диснея встретятся все вместе в одном месте. И не где-нибудь, а на подиуме! Благодаря современным технологиям фантазии становятся реальностью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-аккаунт @InfiniteCortex07.

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ИИ с помощью нейросетей показал, как бы выглядели диснеевские принцессы в образах супермоделей Victoria's Secret. Мы видим Белль в золотистом платье, которое напоминает ее культовый образ из "Красавицы и Чудовища", но с современным акцентом высокой моды.

Эльза из "Ледяного сердца" демонстрирует элегантность в голубом блестящем платье с глубоким декольте, а Мулан сочетает традиционные китайские мотивы с трендовым модельным стилем.

ИИ показал диснеевских принцесс в образе супермоделей: смотрите видео

Этот эксперимент с искусственным интеллектом вызвал неоднозначную реакцию. Одни восхищаются мастерством создания изображений, другие – выражают беспокойство из-за потенциальной сексуализации сказочных героинь. Впрочем, стоит помнить, что этот проект – лишь креативная интерпретация, которая не претендует на изменение оригинальных образов принцесс.

Ранее благодаря возможностям ИИ мы уже имели возможность представить, как выглядели бы принцессы Диснея, если бы имели размер Plus Size. Эта идея, вероятно, призвана развеять стереотипы и продемонстрировать, что женщины любого телосложения выглядят потрясающе.