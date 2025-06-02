Лило и Стич в Украине: ИИ показал культовых персонажей на улицах столицы
- ИИ показал персонажей "Лило и Стич" на улицах Киева, включая Лило и Стича возле Днепра и на Майдане Независимости.
- Появление связано с выходом обновленной версии мультфильма, что снова подняло интерес к героям.
- Украинцы положительно отреагировали на изображение, оставляя восторженные комментарии в соцсетях.
Любимые герои диснеевского мультфильма "Лило и Стич" отправились в невероятное виртуальное путешествие в Киев. Мы смогли увидеть их на улицах столицы с помощью ИИ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме insp.ai.
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На одном из кадров мы видим, как маленькая Лило вместе со Стичем любуется закатом на берегу Днепра. На заднем плане четко видно монумент Родины-Матери и золотые купола Киево-Печерской лавры. А на другом кадре Стич улыбается, держа табличку с надписью "Aloha, Kyiv!" на Майдане Независимости.
ИИ показал культовых персонажей на улицах столицы: смотрите видео
К слову, это появление персонажей в киевских пейзажах – не случайно. На днях в мировой прокат вышла обновленная версия мультфильма "Лило и Стич", поэтому интерес к героям снова взлетел до небес. Теперь же, благодаря ИИ, фанаты могут представить, как выглядела бы их путешествие по украинской столице.
Реакция соцсетей
Украинцы в сети были чрезвычайно поражены увиденным. Они оставляли десятки положительных комментариев:
- "Класс, особенно понравились кадры крупным планом и в вышиванке".
- "Ему надо показать всю Украину".
- "Как круто".