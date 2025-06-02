Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі insp.ai.

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На одному з кадрів ми бачимо, як маленька Ліло разом зі Стічем милується заходом сонця на березі Дніпра. На задньому плані чітко видно монумент Батьківщини-Матері та золоті куполи Києво-Печерської лаври. А на іншому кадрі Стіч усміхається, тримаючи табличку з написом "Aloha, Kyiv!" на Майдані Незалежності.

ШІ показав культових персонажів на вулицях столиці: дивіться відео

До слова, ця поява персонажів у київських краєвидах – не випадкова. Днями у світовий прокат вийшла оновлена версія мультфільму "Ліло і Стіч", тож інтерес до героїв знову злетів до небес. Тепер же, завдяки ШІ, фанати можуть уявити, як виглядала б їхня мандрівка українською столицею.

Реакція соцмереж

Українці у мережі були надзвичайно вражені побаченим. Вони залишали десятки схвальних коментарів: