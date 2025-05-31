Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі zaporizhzhia.culture.

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У відео, згенероване ШІ, вареники, голубці та інші улюблені страви української кухні поводяться як справжні персонажі: відпочивають, розважаються, мають емоції. Це не просто анімація – це новий тренд, в якому поєднуються технології штучного інтелекту і наша культурна ідентичність.

Цікаво! За створенням цих відео стоїть генеративна модель штучного інтелекту. Вона вміє не лише імітувати зображення, а й надавати їм характер.

Автор ідеї вирішив зобразити традиційні страви у неочікуваних життєвих ситуаціях. І саме це викликало справжній вибух емоцій у глядачів.

ШІ показав, як бачить різні страви: дивіться відео

Реакція мережі

Очевидно, користувачі соцмереж не могли пройти повз такий цікавий перформанс. Ось, які коментарі вони залишали:

"Зупиніть мою фантазію! Ця рубрика, як серіал на Netflix, чекаю на нову серію".

"Що ви робите? Це так круто!".

"Це взагалі можна витримати! Які ж ви круті!!! Давайте ще!".

Раніше ШІ вже оживляв традиційні українські страви. Завдяки винахідливості та фантазії ШІ ми змогли побачити, як виглядає оселедець під шубою, кров'янка та інші.