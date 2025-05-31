Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме zaporizhzhia.culture.
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В видео, сгенерированное ИИ, вареники, голубцы и другие любимые блюда украинской кухни ведут себя как настоящие персонажи: отдыхают, развлекаются, имеют эмоции. Это не просто анимация – это новый тренд, в котором сочетаются технологии искусственного интеллекта и наша культурная идентичность.
Интересно! За созданием этих видео стоит генеративная модель искусственного интеллекта. Она умеет не только имитировать изображения, но и придавать им характер.
Автор идеи решил изобразить традиционные блюда в неожиданных жизненных ситуациях. И именно это вызвало настоящий взрыв эмоций у зрителей.
ИИ показал, как видит различные блюда: смотрите видео
Реакция сети
Очевидно, пользователи соцсетей не могли пройти мимо такого интересного перформанса. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Остановите мою фантазию! Эта рубрика, как сериал на Netflix, жду новую серию".
- "Что вы делаете? Это так круто!".
- "Это вообще можно выдержать! Какие же вы крутые!!! Давайте еще!".
Ранее ИИ уже оживлял традиционные украинские блюда. Благодаря изобретательности и фантазии ИИ мы смогли увидеть, как выглядит селедка под шубой, кровянка и другие.