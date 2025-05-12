Венздей раздает чай: ИИ показал Джену Ортегу и других звезд работниками Укрзализныци
- ИИ создал видео, где голливудские звезды, такие как Джена Ортега и Вин Дизель, представлены работниками Укрзализныци.
- Кадры вызвали волну комментариев в соцсетях, иллюстрируя, как нейросети могут быть инструментом юмора и фантазии.
Что было бы, если бы голливудские звезды решили сменить киноиндустрию на украинские рельсы? Они бы стали проводниками или машинистами Укрзализныци и встречали бы украинцев на борту наших поездов. Эта фантазия ожила в новом видео ИИ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке aitrends.ua.
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На одном из кадров мы видим актрису Джену Ортегу, известную по роли Венздей Аддамс, которая улыбчиво подает чай в фирменном стаканном подстаканнике, как опытная проводница. А Вин Дизель предстал перед нами в образе энергичного машиниста, который с восторгом позирует за рулем локомотива.
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ИИ показал Джену Ортегу и других звезд работниками Укрзализныци: смотрите видео
Ироничная серия кадров быстро разлетелась по соцсетям, вызывая волну комментариев:
- "Купе с Педро Паскалем это просто мечта".
- "Ну почему Леонардо Ди Каприо всегда в экономии?".
- "Том Харди вписался как родной, будто всю жизнь на Укрзализныце работает".
- "Это что, Педро Паскаль вареные яйца ест в купе?".
Это видео в очередной раз доказывает, что нейросети не только захватывают воображение, но и становятся отличным инструментом для юмора и немного фантастических, но милых сценариев.
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