С непослушными волосами и широкими бровями: ИИ показал, как бы выглядел Тарас Шевченко в наши дни

В интернете набирают популярность изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. На этот раз благодаря ИИ мы можем представить, как бы молодой украинский поэт и художник Тарас Шевченко выглядел в наше время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @rainbowmusic_mark.

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Ранее мы уже имели возможность представиться, как бы выглядел Кобзарь, который ест бургеры в McDonald's. Однако теперь перед нами "предстал" современный Шевченко. На фотографиях он позирует в рубашках или свитере с высоким воротником, с томным взглядом. На некоторых изображениях поэт скромно улыбается, что создает образ застенчивого художника.

ИИ показал, как бы выглядел Тарас Шевченко в наши дни: смотрите видео

Чем поражают снимки

Сочетание классики и современности. Знакомые черты Шевченко (широкие брови, выразительный взгляд) интерпретированы через призму современной моды и молодежных тенденций.

Знакомые черты Шевченко (широкие брови, выразительный взгляд) интерпретированы через призму современной моды и молодежных тенденций. Ностальгия и новаторство. Таким образом ценители творчества Кобзаря могут представить, каким бы был гений в эпоху смартфонов и соцсетей.

Таким образом ценители творчества Кобзаря могут представить, каким бы был гений в эпоху смартфонов и соцсетей. Художественный эксперимент. ИИ все чаще используется для переосмысления известных исторических фигур, создавая новые культурные смыслы и приводя к дискуссиям о значении фигуры Шевченко в современной Украине.

Важно! Ежегодно 9 марта украинцы чтят память выдающегося поэта, художника и мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко. Рожденный в 1814 году в селе Моринцы (ныне Черкасская область), он стал одной из ключевых фигур украинской культуры и национального возрождения.

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