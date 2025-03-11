Кукла из "Игры в кальмара": ИИ предположил, какими бы они были в разных странах мира

Сериал "Игра в кальмара" покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. А фирменная кукла с первого эпизода мгновенно стала узнаваемым символом шоу. Благодаря искусственному интеллекту мы можем представить, как выглядела бы эта гигантская кукла, если бы появилась в разных странах мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @aideaforge7.

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На созданных изображениях кукла предстает в аутентичных костюмах и традиционных мотивах США, Канады, Монголии и других стран. Так, к примеру, на обнародованных кадрах кукла в США позирует в пышном платье, украшенной элементами американского флага. Красные, белые и синие полосы вместе со звездами на ткани передают патриотический дух американской культуры.

Следующее изображение демонстрирует "канадскую" версию куклы. Она одета в теплое пальто с мехом и украшена красными кленовыми листьями в волосах.

Интересно! Мало кто знает, но в Украине есть своя версия игры из сериала "Игра в кальмара" – гонги. Речь идет об игре в кремневые яички. Эта традиционная игра предусматривает подбрасывание и ловлю камешков, и победителем становится тот, кто собрал больше камней.

Как выглядела бы кукла из "Игры в кальмара" в других странах: смотрите видео

Как выглядела бы кукла в разных странах: смотрите видео

Что известно о кукле из "Игры в кальмара"

Кукла из "Игры в кальмара" – это гигантская фигура, которая появляется в первом эпизоде корейского сериала от Netflix. Она играет центральную роль в игре "Зеленый свет, красный свет", где следит за движениями участников. "Выбывают" те, кто нарушает правила.

По сюжету, это роботизированная детская фигура с большими глазами и сенсорами, сканирующая людей. Образ куклы частично вдохновлен персонажем из старых корейских учебников для начальной школы, известным под именем "Йон-хи".