ИИ показал, как бы выглядели персонажи "Гарри Поттера" со своими тотемными животными

Искусственный интеллект продолжает удивлять нас креативностью. На этот раз мы можем увидеть и представить, как бы выглядели главные герои вселенной Гарри Поттера, если бы имели своих тотемных животных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @ree_ree0513.

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На одной из сцен искусственный интеллект изобразил Гарри Поттера рядом с огромной антропоморфной совой. Такой образ подчеркивает символику мудрости и защиты, ведь сова издавна считается птицей, олицетворяющей разум и спокойствие.

В фильмах и книгах Гарри действительно имел сову Хедвигу, которая защитила его ценой собственной жизни в последней части. В видео она также будто берет на себя роль охранника главного героя.

Как бы выглядели персонажи "Гарри Поттера" со своими тотемными животными: смотрите видео

Другая сцена показывает Гермиону, которую сопровождает могучий лис. Лис традиционно ассоциируется с сообразительностью и изобретательностью – качества, что прекрасно подчеркивают характер Гермионы. Образ огромного животного-хранителя, идущего рядом с ней, будто подчеркивает ее уверенность в собственных знаниях и способностях.

Реакция соцсетей

Очевидно, пользователи соцсетей не остались равнодушными. Это видео быстро стало вирусным в сети, собрав более 38 тысяч лайков и немало комментариев.