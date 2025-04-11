"Жизнь пошла не туда": люди с помощью ИИ представляют себя во взрослом возрасте с помощью ИИ

В соцсетях набирает обороты новый ностальгический флешмоб: пользователи публикуют свои детские фото и просят нейросеть показать, как они могли бы выглядеть в 25, 30 или 40 лет. После этого люди сравнивают полученные результаты с реальностью.

В чем заключается вирусный тренд – объясняет 24 Канал.

Смотрите также Пасут гусей и рубят дрова: ИИ показал, как бы выглядели актеры "Игры престолов" в селе

В рамках этого тренда люди присылают в чат GPT свои детские фото и просят представить, как бы этот ребенок выглядел в будущем. Люди, которым уже исполнилось 20 лет могут спокойно сравнить реальность и предположения ИИ. Спойлер: в большинстве случаев получается не очень.

Несмотря на хорошую детализацию и реалистичность, к счастью, люди в жизни выглядят лучше, чем их копии на фото. Пользователи шутят, что нейросеть прекрасно знает, что такое студенческие сессии, бессонные ночи, прокрастинация и очереди в поликлинику, ведь люди на сгенерированных фото выглядят несколько уставшими.

Вот так Chat GPT видит меня в 33. Где-то я свернул не туда,

– пишут участники тренда.



Новый тренд вирусится в сети / Фото из сети



Выходит другой человек / Фото из сети

Однако в единичных случаях, сходство таки есть.



Люди генерируют свои фото с помощью ИИ / Фото из сети

Как повторить этот тренд

Найди свое фото с детства. Выбери любимое – где ты смеешься, мечтаешь или просто смотришь в объектив. Загрузи фото в нейросеть. Можно воспользоваться одним из вариантов:

ChatGPT с функцией изображений.

FaceApp (фильтр старения).

Remini, AI Time Machine от MyHeritage или подобные ИИ-приложения

Выбери возраст, который хочешь увидеть. Обычно выбирают 25, 30 или 40 лет – чтобы потом сравнить с тем, как все сложилось на самом деле.

Ранее в соцсетях популярным стал тренд GPT Doll, где пользователи делятся изображениями гламурных "кукол", сгенерированных ИИ.