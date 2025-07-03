Цаца, ям и черела: ИИ сгенерировал азбуку с неизвестными животными и рассмешил сеть
- Искусственный интеллект сгенерировал детскую азбуку с неизвестными животными, что рассмешила пользователей соцсетей.
- Азбука содержит вымышленные названия животных, такие как "имра", "зац", "сица", а изображения не всегда соответствуют подписям.
В соцсетях уже давно существует тренд на созданные генеративным искусственным интеллектом изображения: часто он комбинирует различные предметы и создает довольно забавные картинки. И на этот раз ИИ развеселил людей детской азбукой, в которой кроме давно известных зверушек появились еще и другие интересные и неожиданные варианты.
Об интересной азбуке и неизвестных зверушках на ней рассказывает 24 Канал.
Интересно "Цейво, степлер": Леонардо Ди Каприо стал героем прикарпатского мема
Появление искусственного интеллекта меняет мир вокруг очень быстро – и многие эксперты убеждены, что вскоре ИИ станет полезным и для родителей, и для учителей и станет серьезной помощью в обучении. Между тем в соцсетях уже шутят на эту тему, генерируя "учебные" картинки с помощью ChatGPT.
ИИ сгенерировал смешную азбуку для детей / Фото с Фейсбука
На картинке, подписанной "Азбука для малышей", изображено немало животных с очень странными названиями – например "имра", "зац", "сица" и "цаца". В некоторых случаях животные на изображениях совсем не соответствуют описаниям – например, заяц оказался под буквой "Щ" и подписан как щука.
В комментариях люди также начали делиться своими азбуками, сгенерированными искусственным интеллектом. 24 Канал также поэкспериментировал и создал шуточную азбуку со зверушками.
Фэнтезийная азбука для детей / Изображение сгенерировано ИИ с помощью сервиса ChatGPT
Уже не впервые ИИ создает вирусные популярные картинки, захватывающие сеть – ранее мы уже рассказывали о тренде на "итальянский брейнрот" и самых популярных его персонажей – например, Капучино Асасино.