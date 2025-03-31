Все в розовом: ИИ показал, как бы выглядели принцессы Диснея, если бы жили в мире Барби

Представьте себе мир, где классические принцессы Диснея попали бы во вселенную Барби –стильный, яркий и полный розового цвета. Благодаря искусственному интеллекту теперь мы можем увидеть, как бы выглядели любимые героини, если бы они стали частью этой фантазии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @Holo_hex.

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На кадрах, сгенерированных ИИ, мы можем увидеть хорошо знакомых персонажей в современном амплуа. Например, Белоснежка предстает в нежном наряде с короткой рубашкой в клетку и кокетливым красным бантом в волосах, что придает ее образу легкости и игривости.

Золушка, же наоборот, имеет роскошное голубое платье с объемными рукавами, которое напоминает платья куклы Барби, но одновременно сохраняет ее королевскую элегантность. Все остальные красавицы также сохранили свою уникальность, но с нотками "розового мира Барби".

Такая интерпретация диснеевских героинь еще раз доказывает, как современные технологии позволяют переосмыслить классические образы в новых реалиях.

ИИ показал, как бы выглядели принцессы Диснея, если бы жили в мире Барби: смотрите видео

Реакция сети

Соцсети не остались равнодушными, просмотрев видео. Многие пользователи выражали восхищение новым видом принцесс. Вот, какие комментарии оставляли пользователи сети:

"Они все прекрасно выглядят, но моя любимая диснеевская принцесса – Ариэль. Жду видео с ней".

"Покахонтас, Бель и Аврора – мои любимые".

Ранее ИИ уже показал, как выглядели бы принцессы Диснея в размере Plus Size. Люди в комментариях отмечали, что принцессы начали выглядеть еще лучше.