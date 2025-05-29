Селедка под шубой и ленивые голубцы: ИИ показал, как видит украинские блюда
- Искусственный интеллект создал видео, показывающее украинские блюда в неожиданном виде, например сельдь под шубой как элегантную рыбу в розовой шубе и ленивые голубцы как капусту в халатах.
- Украинцы были поражены креативностью видео, сравнивая его с возможным сериалом и призывая к созданию мультиков для популяризации украинской культуры.
С развитием искусственного интеллекта появляется все больше креативных визуализаций на привычные для нас темы. На этот раз в сети завирусилось видео, которое показывает популярные украинские блюда в неожиданном виде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме zaporizhzhia.culture.
Смотрите также "Путину приготовиться": ИИ показал Зеленского героем фильма "Назад в будущее"
Так, селедка под шубой предстала в виде элегантной рыбы в роскошной розовой шубе и с жемчугом на шее, которая сидит в ресторане. А ленивые голубцы – это милые капустники, завернутые в домашние халаты с чашками в руках, уютно устроившихся на диване.
Украинская кухня – это больше, чем просто вкусно. Ее можно найти в рецептах, но настоящий вкус передается из поколения в поколение – через запах борща, хруст корочки, уют на кухне,
– отметил автор видео.
ИИ показал, как видит украинские блюда: смотрите видео
Реакция сети
Украинцы были поражены фантазией автора и реализацией этой идеи нейросетью. Вот, что они писали в комментариях:
- "Шикарный был бы сериал с участием всех этих вкусностей".
- "Какое крутое видео".
- "Блин, голубчики такие мимишные аж зажмуриться хочется. Присылаю лайк за креатив".
- "Чесночная намазка украла сердечко – какая бусинка".
- "Вам надо мультики делать. Мега круто. Будет ласковая украинизация".
Ранее сеть покорило анимационное видео взрыва Кремля от пользователя из Грузии. Оно собрало почти миллион просмотров и более 176 тысяч лайков. Видео создано с помощью нейросетей и вызвало восторг у зрителей, напоминая сцены из голливудских фильмов-катастроф.