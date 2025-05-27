Видео шуточного характера опубликовали в тикток-аккаунте Your Imaginarium, передает 24 Канал.

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На сгенерированных нейросетью кадрах видно, как Владимир Зеленский на специальном корабле совершает путешествие во времени. В прошлом он встречается с Владимиром Путиным, которому в то время всего несколько лет. Российский диктатор играет в песочнице и удивленно спрашивает у Зеленского: "Кто вы, дяденька?".

Примечательно, что даже в песочнице глава страны-агрессора играет в войну. В его крошечной руке можно увидеть танк, с помощью которого тот вероятно хочет захватить еще не одну песочницу.

ИИ показал встречу Зеленского и Путина в прошлом: смотрите видео

Видео заканчивается тем, что Зеленский идет с черным пакетом в руке, то есть с ликвидированным Путиным.

Реакция соцсетей

Очевидно, украинцы не остались равнодушными и были поражены замыслом и реализацией видео. Они отмечали, что сделали бы все так же как Владимир Зеленский, ведь это могло бы решить немало проблем.

Не абы какой ажиотаж также вызвало видео взрыва Кремля, которое создал пользователь из Грузии. На нем мы видим, как с крыши Кремля вырывается пламя, а затем здание взрывается.