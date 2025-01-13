"Я кривляюсь, ты озвучиваешь": в тиктоке завирусился забавный тренд для пар

13 января 2025, 17:45
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Автор: Алена Захарова

В тиктоке популярности набирает новый интересный тренд. С его помощью можно легко и быстро поднять настроение не только себе, но и другим людям.

В чем заключается новый тренд – читайте в материале 24 Канала.

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В чем заключается этот тренд

Новый тренд больше похож на интересную игру, в которую можно играть как в двух, так и в компании друзей. По правилам один человек беззвучно проговаривает какие-то слова или возгласы, а другие – должен озвучить это. Результат получается чрезвычайно забавным.

Тикток разрывает новый тренд: смотрите видео

Как повторить тренд: смотрите видео

@kyndallsands

This was so unhinged

♬ original sound - Kyndall

Что известно о новом тренде в тиктоке: смотрите видео

@rainneyandneen Why is this trend so much fun lol #rainneyandneen ♬ original sound - Rainney & Neen

Реакция соцсетей

Люди в комментариях в восторге от креатива и актерского мастерства некоторых участников. Вот, какие комментарии они оставляют:

  • "Это заставляет меня хохотать";
  • "Этот тренд напоминает мне ночевку с твоим лучшим другом".
  • "Смеемся всей семьей".