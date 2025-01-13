У чому полягає новий тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У чому полягає цей тренд

Новий тренд більше схожий на цікаву гру, в яку можна грати як у двох, так і у компанії друзів. За правилами одна людина беззвучно проговорює якісь слова або вигуки, а інші – має озвучити це. Результат виходить надзвичайно потішним.

Тікток розриває новий тренд: дивіться відео

Як повторити тренд: дивіться відео

Що відомо про новий тренд у тіктоці: дивіться відео

Реакція соцмереж

Люди у коментарях в захваті від креативу та акторської майстерності деяких учасників. Ось, які коментарі вони залишають: