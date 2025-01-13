Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @stephanied1519.

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Жінка розповіла, що має довге кучеряве волосся. Вона хотіла трохи вкоротити довжину, але зберегти кучері та об'єм. Результат, на жаль, не виправдав її очікувань.

У мене такий вигляд, наче я хлопчик,

– вказала вона в описі до ролика.

Який вигляд має жінка: дивіться відео

Реакція соцмереж

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми реакціями. Ось, які коментарі вони залишали: