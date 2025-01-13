Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Baza.

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На оприлюднених кадрах видно, як жінка підходить до багажної стрічки на стійці реєстрації в той час, як двоє співробітників авіакомпанії стоять на стійці поруч з нею і реєструють іншого пасажира.

Жінка рішуче вистрибнула на стрічку. Однак, послизнувшись, падає. Вона чіпляється за стіни, але зникає через спеціальний отвір для багажу.

Жодних подробиць про те, що сталося після того, як жінка покаталася, не повідомляється.

Росіянка вистрибнула на стрічку для багажу стрічку: дивіться відео

Як пише Daily Star з посиланням на джерело у соціальних мережах, жінка "помилково подумала, що стрічка багажного конвеєра – це шлях до її літака. Вона не бачила нічого незвичайного в тому, щоб лягти на конвеєр і дозволити йому занести її в літак".