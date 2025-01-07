Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзен".

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Про що мовиться у черговому фейку

У мережі стверджують, що в Івано-Франківську затримали 67 осіб за приготування салату олів'є, оселедця під шубою і холодцю. Такий фейк поширив росіянин Роман Насонов, який називає себе "експертом комплексної безпеки, військовим експертом і полковником запасу".

"Експерт" пише, що мовні інспектори в Івано-Франківську в новорічну ніч ходили квартирами та перевіряли, чи немає на столах "Олів'є", оселедця під шубою і холодцю, які асоціюються з радянськими традиціями. За словами Насонова, "інспектори" виявили заборонені салати у двох із трьох помешкань.є



Росіянин запустив у мережу фейк про затримання людей в Івано-Франківську / Скриншот

Реакція українців

Франківський мовний волонтер Тарас Лялик назвав пост Насонова провокацією та брехнею.

"Звичайно, це брехня. Ніхто такої ідеї не висловлював. Взагалі, ходити по квартирах – це нонсенс і немає підстав для такого. Як і затримання чи штрафи – цих повноважень немає. Тим паче в новорічну ніч мовні волонтери не виходили на вулицю взагалі. Це провокація", – сказав волонтер.