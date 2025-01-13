В чем заключается новый тренд – читайте в материале 24 Канала.
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В чем заключается этот тренд
Новый тренд больше похож на интересную игру, в которую можно играть как в двух, так и в компании друзей. По правилам один человек беззвучно проговаривает какие-то слова или возгласы, а другие – должен озвучить это. Результат получается чрезвычайно забавным.
Тикток разрывает новый тренд: смотрите видео
Как повторить тренд: смотрите видео
Что известно о новом тренде в тиктоке: смотрите видео
Реакция соцсетей
Люди в комментариях в восторге от креатива и актерского мастерства некоторых участников. Вот, какие комментарии они оставляют:
- "Это заставляет меня хохотать";
- "Этот тренд напоминает мне ночевку с твоим лучшим другом".
- "Смеемся всей семьей".