В чем заключается новый тренд – читайте в материале 24 Канала.

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В чем заключается этот тренд

Новый тренд больше похож на интересную игру, в которую можно играть как в двух, так и в компании друзей. По правилам один человек беззвучно проговаривает какие-то слова или возгласы, а другие – должен озвучить это. Результат получается чрезвычайно забавным.

Тикток разрывает новый тренд: смотрите видео

Как повторить тренд: смотрите видео

Что известно о новом тренде в тиктоке: смотрите видео

Реакция соцсетей

Люди в комментариях в восторге от креатива и актерского мастерства некоторых участников. Вот, какие комментарии они оставляют: