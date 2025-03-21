"Выглядят еще лучше": ИИ показал принцесс Диснея, если бы у них был размер Plus Size

Мир сказок и мультфильмов с самого детства навязывает определенные стандарты красоты: положительные персонажи в основном имеют стройную фигуру, тогда как полноватые герои часто изображаются в негативном ключе. Однако реальность значительно разнообразнее, и красота вовсе не зависит от размера одежды.

Именно эту мысль подчеркнули авторы видео, которые с помощью ИИ показали персонажей Диснея в размере Plus Size. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.

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Эта идея, вероятно, призвана развеять стереотипы и продемонстрировать, что женщины любого телосложения выглядят потрясающе. Благодаря возможностям ИИ мы увидели привычных и всем известных принцесс, но в новом амплуа.

На фото принцессы выглядят фантастически: пышные формы и роскошные платья прекрасно подчеркивают их естественное очарование. Многие пользователи сети обратили внимание на образ Тианы из мультфильма "Принцесса и лягушка". Люди отмечали, что она стала еще более привлекательной.

ИИ показал принцесс Диснея, если бы они имели размер Plus Size: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей одобрительно отреагировали на новые образы принцесс. Они не скрывали восторга:

"Прекрасные принцессы больших размеров, особенно Тиана. Она была самой красивой с тем зеленым платьем, которое я хочу!"

"Я думаю, что по стандартам общества – это намного лучше. Это должно дать девушкам знать, что независимо от того, какого ты размера, ты красивая, тебе необязательно быть похожей на куклу Барби, чтобы быть красивой, просто будь собой независимо от своего размера."

"Тиана большого размера – великолепна! Они все прекрасны, но платье просто дополняет кожу Тианы."

"Какой сюрприз... они выглядят еще лучше!"

Интересно! Ранее Искусственный интеллект показал, как бы выглядели Жасмин, Ариэль, Бель или Золушка, если бы они были мужчинами.

Этот проект ИИ напоминает о важности принятия себя и разрушения устаревших идеалов красоты. Ведь настоящее очарование заключается в уверенности в себе, а красота бывает абсолютно разной.