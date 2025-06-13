Будьте в тренде: кто такой Капучино Ассасино и почему он захватывает соцсети

В соцсетях стремительно набирает популярность новый герой Капучино Ассасино. Это не просто мультяшный персонаж, а настоящий интернет-феномен.

Что о нем известно и как он выглядит – расскажет 24 Канал.

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Капучино Ассасино – это сгенерированный с помощью ИИ персонаж. Он выглядит как бумажная чашка с кофе, которая вооружена двумя катанами. Его решительный взгляд указывает на то, что он в любой момент готов сразиться с врагами.

Как выглядит Капучино Ассасино: смотрите видео

Откуда он взялся

Первые видео с Капучино Ассасино начали появляться в мае 2025 года. Их создают с помощью нейросетей, сочетающих 3D-анимацию, элементы японской культуры и эстетику боевых игр.

Этот образ появился в рамках так называемого "итальянского брейнрота" – волны сюрреалистических AI-мемов, взорвавшейся в тиктоке в начале 2025 года. К этой эстетике относятся балерина с чашкой капучино на голове, крокодил-бомбардировщик, акула в кроссовках - и, конечно же, Капучино Ассасино.

Справка. "Итальянский брейнрот" – это понятие, которое описывает контент "настолько странный, что плавит мозг". Но именно из-за своей абсурдности и неожиданности он и становится вирусным.

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