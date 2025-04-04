"Иосиф драный": клиент Monobank пожаловался, что его имя написали неправильно

Мужчина, по имени Йосеф подумал, что в извещении Monobank "Иосиф драный, это же ошибка" неправильно написали его имя. Он даже пожаловался в поддержку банка.

О курьезном инциденте рассказал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем фейсбуке, передает 24 Канал.

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Гороховский рассказал, что Monobank уже более 2 лет использует украинскую брань на экранах с ошибками, которые время от времени случаются.

Вчера в поддержку обратился клиент, которого зовут Йосеф, с вопросом почему его имя на этом экране написано неправильно,

– написал Гороховский.



Сообщение Гороховского / Фото Олега Гороховского

Реакция сети

Это сообщение сразу же стало вирусным в сети. Люди шутили о том, что мужчину не смущает приставка "драный". Вот, какие комментарии оставляли люди:

"То есть "драный" его не смущает?",

"Ну хоть фамилию Драный без ошибок написали?",

"Вы сделали мой день".

Интересно! Выражение "Иосиф драный" – это разговорное, ироническое или даже пренебрежительное определение человека, который выглядит неопрятно, бедно или "жалко". Также это выражение используют чтобы заменить прямое ругательство. "Иосиф драный" часто употребляется в том же духе, что и выражение "черт возьми!", то есть как эмоциональное, пренебрежительно-ироническое выкрикивание.

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