"Иосиф драный": клиент Monobank пожаловался, что его имя написали неправильно
- Клиент Monobank пожаловался на неправильное написание его имени в сообщении, которое содержало украинское ругательство.
- Инцидент стал вирусным в сети, вызвав шуточные комментарии об использовании выражения "Йосип драный".
Мужчина, по имени Йосеф подумал, что в извещении Monobank "Иосиф драный, это же ошибка" неправильно написали его имя. Он даже пожаловался в поддержку банка.
О курьезном инциденте рассказал совладелец Monobank Олег Гороховский в своем фейсбуке, передает 24 Канал.
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Гороховский рассказал, что Monobank уже более 2 лет использует украинскую брань на экранах с ошибками, которые время от времени случаются.
Вчера в поддержку обратился клиент, которого зовут Йосеф, с вопросом почему его имя на этом экране написано неправильно,
– написал Гороховский.
Сообщение Гороховского / Фото Олега Гороховского
Реакция сети
Это сообщение сразу же стало вирусным в сети. Люди шутили о том, что мужчину не смущает приставка "драный". Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "То есть "драный" его не смущает?",
- "Ну хоть фамилию Драный без ошибок написали?",
- "Вы сделали мой день".
Интересно! Выражение "Иосиф драный" – это разговорное, ироническое или даже пренебрежительное определение человека, который выглядит неопрятно, бедно или "жалко". Также это выражение используют чтобы заменить прямое ругательство. "Иосиф драный" часто употребляется в том же духе, что и выражение "черт возьми!", то есть как эмоциональное, пренебрежительно-ироническое выкрикивание.
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