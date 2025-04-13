Жутко, но захватывающе: женщина с самым большим в мире ртом показала, на что способна

Книга рекордов Гиннеса официально признала американку Мари Перл Зеллмер Робинсон новой рекордсменкой с самым большим ртом среди женщин. Ее челюсти могут открываться на впечатляющие 7,59 сантиметра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Мари рассказала, что с детства знала о своей анатомической особенности, но не придавала ей большого значения.

Я всегда осознавала, что мой рот значительно больше среднестатистического. Я очень разговорчивый человек, поэтому можно было бы подумать, что говорится просто о метафоре, но в моем случае рот действительно физически большой. Впрочем, мы никогда не придавали этому особого значения,

– поделилась Мари.

Официальное видео с новой рекордсменкой появилось на странице Книги рекордов Гиннеса. В нем Мари продемонстрировала свои возможности, вмещая в рот различные предметы, включая яблоко и сэндвич.

Интересно! С показателем 7,59 сантиметра Робинсон значительно превзошла конкурентку – Саманту Рамсделл, чей результат составлял 6,52 сантиметра.

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Несмотря на гордость за достижение, Мари признается, что не демонстрирует свою особенность всем подряд.

Когда я полностью открываю рот, люди часто пугаются. Это действительно может выглядеть немного жутко,

– смеется она.

Вместе с тем, новая рекордсменка искренне радуется официальному признанию. Этот рекорд в очередной раз подтверждает, что уникальные физиологические особенности могут стать поводом для мирового признания.

Ранее сеть была поражена женщиной-питоном. Говорится об американке, которая имеет титулы "Самый большой разинутый рот" и "Самый широкий рот" по версии Книги рекордов Гиннесса.