В Норвегии корабль едва не врезался в дом, пока его владелец мирно спал

В норвежском городе произошел курьезный инцидент, который, к счастью, обошелся без жертв. Грузовое судно NCL Salten село на мель возле дома мужчины, по имени Йохан Гельберг.

Интересно, что в этот момент мужчина мирно спал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Сон, которому позавидует каждый

Как выяснилось судно, которое двигалось со скоростью 30 километров в час, случайно село на мель возле дома Йохана. Произошло это после захода во фьорд Тронгейм в 5:00 утра. Грохот корабля, который едва не снес дом, разбудил соседей, но не самого владельца.

Сосед Йостейн Йоргенсен бросился к дому Гельберга, но тот не открывал.

Я был уверен, что он уже на улице, но нет, никаких признаков жизни не было. Я много раз звонил в дверь, но ничего... И только когда я позвонил ему, мне удалось с ним связаться,

– отметил сосед Гельберга.

Мужчина не отвечал, потому что просто проспал всю аварию. К счастью, никто не пострадал.



Корабль во дворе / Фото The Telegraph

Что известно об аварии

Пока непонятно, что именно стало причиной аварии. Но норвежская полиция уже начала расследование инцидента. Первая попытка снять корабль с мели была неудачной. Вторая попытка запланирована на период прилива.

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