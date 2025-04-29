Вместо тысячи слов: выражение мордочки кошки после переезда стало вирусным в сети
- Кошка Пафф Пафф после переезда впервые столкнулась с "реальным миром", что стало заметно по ее выражению мордочки.
- Хозяева отметили, что адаптация к новому месту заняла несколько недель, и другие кошки также тяжело перенесли переезд.
Переезд на новое место это всегда стресс как для домашних любимцев, так и для их хозяев. Так произошло и с рыжей кошкой, по имени Пафф Пафф. Она впервые столкнулась с "реальным миром" после переезда, что было четко отражено на ее мордочке.
Фото с ее реакцией быстро разлетелось по сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
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Что известно о переезде Пафф Пафф
Недавно Пафф Пафф, еще две кошки и их хозяева переехали в другую часть города. Ранее кошка жила в доме с видом на лес и почти не соприкасалась с внешним миром. Но окна ее нового жилья выходили прямо на оживленные улицы, что оказалось для нее настоящим шоком.
Хозяин кошки сфотографировал ее выражение мордочки и поделился фотографией с подписчиками.
Моя кошка впервые видит реальный мир, и это ее очень расстраивает,
– подписал от фото.
Как кошки переносят переезд / Фото Reddit
Хозяин кошки отметил, что адаптация к новому месту заняла несколько недель. Другие его кошки также тяжело перенесли переезд, что было вполне прогнозируемым.
Интересно! Кошки могут испытывать стресс и тревогу во время смены места жительства, а полная адаптация к новому дому может занять до недели.
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