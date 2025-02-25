Вылазки на спецоперации и центр принятия которишений: как проходит день Левчика – кота-мэра Львова

Не каждый город Украины может похвастаться чиновником, которого любят абсолютно все. Однако именно такой есть во Львове. Он работает 24 на 7, живет на рабочем месте и имеет пушистые лапки. Конечно же, говорится о кошачьем мэре Львова – коте Левчике.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. На этот раз свои секреты рассказал кошачий мэр Львова – Левчик. О рабочих буднях, встречах с иностранными делегациями и котополитике мы поговорили с Анной, менеджером кота Левчика, которая дословно передала нам слова кошачьего мэра. Поэтому обо всех обязанностях и делах пушистого читайте далее в интервью.

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Особенности работы в мэрии

Еще несколько лет назад кот Левчик жил на улице. Однажды он вылез на дерево возле балкона горсовета. Работникам мэрии удалось спасти пушистика. С тех пор он навсегда поселился во Львовской ратуше. Он помогает принимать важные решения, встречает международные делегации и почетных гостей города, жмет им лапу и позирует на фото.



Кот Левчик с мэром Львова Андреем Садовым / Фото предоставлено 24 Каналу

Как выглядит типичный рабочий день кошачьего мэра? Больше бюрократии или больше сна на важных документах?

Бесспорно, у меня, как у кошачьего мэра Львова, плотный и загруженный график, мне трудно найти время для себя, потому что я посвящаю всего себя работе в пользу города.

Однако я всегда забочусь о своем здоровье. Утро начинаю с котозарядки/котогимнастики, умываюсь и осматриваю со всех подоконников, все ли в порядке в городе. Сытно завтракаю и начинаю утренний обход кабинетов своих подчиненных, раздавая им задания на день.

Мне обязательно нужно перечитать и перележать на документах, которые ждут подписи. Иду встречать иностранные делегации и попиваю водичку из их стаканов. Обязательно я должен поспать на книге почетных гостей, потому что дневной сон – это залог успешной работы кошачьего мэра. Скажу откровенно, бюрократии хватает, но я предпочитаю чесать животик и живое общение с коллегами.

Расскажите, какие самые интересные гости побывали в мэрии? Возможно, вспомните какую-то забавную ситуацию?

В мэрию приезжает много уважаемых людей: послы, мэры других городов, международные делегации. Все они в восторге, когда знакомятся со мной: кто-то гладит меня "для удачи", кто-то фотографируется на память. Ярким воспоминанием является встреча с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Именно с ним мы провели интересные дискуссии о работе котов во власти. У британцев есть опыт!

Как-то в городском совете состоялась свадьба и я имел почетную миссию быть свидетелем со стороны жениха.



Левчик на свадьбе в мэрии / Фото предоставлено 24 Каналу

Я готовился: надел бантик, изучил всех гостей и даже похудел, но мэр французского города Канны Давид Лиснар сообщил мне, что у меня не будет свидетельницы.



Реакция Левчика на то, что у него не будет свидетельницы / Фото предоставлено 24 Каналу

Какое место в мэрии самое уютное для вас? Подозреваем, порой вас не могут найти на рабочем месте.

У каждого мэра должен быть тайный кабинет! Мой – в самых теплых и мягких уголках мэрии, где можно немного отдохнуть после важных дел. Но обычно меня можно встретить в кабинете городского главы либо наблюдать, как я осматриваю площадь Рынок с балкона или хожу по карнизу Ратуши.

Если я не в кабинете у Андрея Ивановича, тогда провожу совещания в кабинете его первого заместителя. Исключением могут быть только мои рабочие выезды по городу, потому что я должен участвовать во многих социальных мероприятиях. Больше всего люблю открывать новые объекты экосистемы UNBROKEN, потому что это очень важные события. Поэтому я на работе – буквально 24 на 7!



Левчик осматривает свои владения / Фото предоставлено 24 Каналу

К слову, в сентябре 21-го СМИ писали о вашем исчезновении. Был ли это все же тайный визит к избирателям или маленький отпуск?

Для контекста: во Львове 7 сентября 2021 года сообщали, что потерялся кошачий мэр города Левчик. Вероятно, его напугал взрыв, который прозвучал во время антитеррористических учений в горсовете. К счастью, котика нашли уже на следующий день. Левчика увидела работница управления внутренней политики Анастасия Булат. Он сидел под террасой одного из ресторанов на площади Рынок, неподалеку от мэрии.

О, это была спецоперация! Я проводил аудит городских улиц – проверял, достаточно ли безопасных мест для котов, есть ли где согреть лапки, есть ли добрые люди в городе. Все волновались, но я вернулся с важными выводами: львовяне любят котов и готовы их защищать!

Котополитика

Расскажите немного о том, над какими направлениями в котополитике вы сейчас работаете?

Ну, скажу откровенно, приоритет моей работы – это интересы всех жителей города. Собаки и коты, люди, все мои избиратели... Я считаю, что все заслуживают уважения и качественного уровня жизни. Плодотворно над этим работаю, продвигая в мир важность нашей профессии.

Очень приятно было читать недавно новость о моем коллеге из Великобритании, которого почетно сопровождали на пенсию с работы Министерства иностранных дел. Хочется, чтобы с таким уважением относились ко всем хвостатым служащим, поскольку мы посвящаем свою жизнь работе на благо общества.

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Как можно попасть в вашу администрацию? Есть вакансии для людей или работает только хвостатый менеджмент?

В моей администрации действует строгий отбор – кандидат должен:

быть добрым к котам,

уметь гладить, кормить,

с пониманием относиться к периодическим кошачьим совещаниям в коробках.

Часто я организую приемы жителей на площади Рынок в центре туристической информации. Об анонсах встреч можно узнать у меня в инстаграме. Львов получил титул "Молодежная столица Европы 2025", и именно благодаря этому у меня будет еще больше встреч, где мы сможем с вами познакомиться, пообщаться, почесаться и поговорить о сотрудничестве.

Планируете ли вы инициировать новые законы? Например, "Кошачий час тишины" после обеда или обязательное поглаживание котов на государственном уровне?

Ну, я считаю, что нам нужно нарабатывать вопрос, чтобы в общественных местах было больше мест для кошачьих лежанок и снижать цены на корм для животных! Это приоритет нашей работы.

Также хочу, чтобы мы ввели квоту на минимальное количество почесываний животных в день – 10 минут поглаживания улучшают производительность в три раза. Если квота не соблюдается, тогда применять к владельцам штрафные лакомство-санкции в виде различных вкусностей.



Левчик работает в мэрии / Фото предоставлено 24 Каналу

Секреты производительности от кошачьего мэра

И о важном. Улучшилась ли жизнь котов во Львове после того, как у них появился мэр? Какой срок каденции у кошачьего мэра Львова?

Скажу вам откровенно, за все годы моей каденции мы не получили ни одной жалобы, исключительно положительные отзывы. Тогда вывод таков: что жизнь в городе после моего появления значительно улучшилась. Моя каденция продлится столько, сколько город будет нуждаться в моей помощи. Но я открыт к предложениям и вам скажу твердо – я передам все свои знания преемникам, а вместе со знаниями – номера кабинетов, где теплые батареи и самые вкусные лакомства.

И напоследок: правда ли, что лучшие решения принимаются тогда, когда вы сидите в коробке?

С моим графиком работы я вынужден принимать решения там, где меня заставляет ситуация: будь то коробка или подоконник, я люблю постратегировать, сидя на шкафу или царапая кресло. Коробка – это, пожалуй, место, где я могу больше сосредоточиться и не отвлекаться. Ну, да, я согласен с вами, коробка – это место гармонии, это центр принятия решений!