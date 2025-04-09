Кот Степан присоединился к ФК "Шахтер": пушистик обратился к подписчикам с важной просьбой

В состав футбольного клуба "Шахтер" неожиданно присоединился новый игрок под номером 7 – легендарный Кот Степан. Пушистый кумир не просто украсил команду своим присутствием, а сразу же взял на себя сверхважную миссию – помощи украинским защитникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное сообщение кота Степана и ФК "Шахтер" в инстаграме.

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Какую миссию имеет кот Степан

В своем первом обращении, как игрока команды, Степан объявил о важном сборе для 3 ОШБр.

Моими лапками совместно с усилиями ФК "Шахтер" вывозим сбор на М113 для 3 ОШБр. Военные защищают покой в наших городах, а котики поддерживают наших защитников,

– написал пушистик.

Справка. М113 – это бронированный гусеничный транспортер, который широко используется в военных операциях многими странами мира, в том числе и Украиной. М113 выполняет роль эвакуационного средства – ним можно безопасно вывозить раненых с передовой, доставлять боеприпасы, перевозить бойцов под обстрелами. Его броня защищает экипаж от пуль и обломков.

Кроме того, кот Степан отметил, что за помощь нашим военным можно получить немало подарков. За донат от:

100 гривен билет на "Донбасс Арену" в виде скина банковской карты.

20 000 гривен – возможность посетить тренировку "Шахтера", сделать фото с игроками и бонусом их автографы.

50 000 гривен – шанс получить приглашение на фотосессию с командой.

Приобщиться к сбору вы можете по ссылке! Не будем равнодушными и поддержим украинских защитников, которые ежедневно борются для нас право на мирную жизнь.

Кот Степан присоединился к рядам "Шахтера" / Фото из инстаграма ФК "Шахтер"

Кто такой кот Степан и чем он известен

Кот Степан – это знаменитый украинский кот-блогер, который стал настоящей звездой соцсетей благодаря своему флегматичному выражению мордочки, атмосферным фото и мемам.

После 24 февраля 2022 Степан неоднократно участвовал в благотворительных сборах на ВСУ, животных в приютах и помощь пострадавшим украинцам. Его аккаунт – это не только заряд юмора и позитива, но и реальная поддержка.