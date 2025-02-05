Забыл на берегу: круизный лайнер отправился в рейс без пассажиров

В немецком городе Нюрнберг произошел досадный инцидент. Круизный лайнер отчалил без пассажиров, которые отправились на экскурсию, организованную непосредственно круизной компанией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bussines Insider.

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Известно, что инцидент произошел в ноябре 2023 года. Именно тогда лайнер остановился в немецком городе Нюрнберг. Туристы сошли на берег ради экскурсии, но попасть обратно на круиз части людей не суждено было. Группа из 20 человек прибыла на причал с опозданием на 30 минут.

К их шоку, когда они подъехали, корабль уже начал движение. Многие пассажиры запаниковали, не зная, что делать. К счастью, один из туристов догадался позвонить на стойку регистрации корабля, используя номер, указанный в их маршруте. Судно находилось неподалеку и вернулось за остальными пассажирами.



Круизный лайнер отправился в рейс без пассажиров / Фото Unsplash

Как такое произошло

Позже выяснилось, что ошибка произошла из-за накладок в системе регистрации. В тот день пассажиры должны были пересесть на новый корабль, поскольку их предыдущий лайнер не мог пройти под мостом. Однако туристическая группа еще не зарегистрировалась на новом судне и не получила новые идентификационные бейджи.

Кроме того, местный гид, который сопровождал группу, неожиданно покинул автобус перед тем, как он попал в пробку, из-за чего экипаж не получил своевременного уведомления о задержке.

Туристы признались, что испытали настоящий стресс, но сделали важный вывод: лучше всегда бронировать экскурсии непосредственно через круизную компанию и держать при себе контактную информацию корабля. Ведь если бы это была экскурсия сторонней компании, лайнер не был бы обязан их ждать или возвращаться.