"Бомбардиро Голубино": откуда появился персонаж, о котором гудит весь тикток
- "Бомбардиро Голубино" является вымышленным персонажем, созданным в сатирических тикток-роликах в рамках интернет-иронии.
- Феномен стал популярным благодаря абсурдности имени, многозначным аллюзиям и мемному потенциалу, относящегося к тренду "итальянский брейнрот".
Интернет заполонил новый персонаж с причудливым именем – "Бомбардиро Голубино". Его имя все чаще появляется в шуточных тикток-видео.
Кто такая "Бомбардиро Голубино" и откуда она взялась – читайте в материале 24 Канала.
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Кто такой "Бомбардиро Голубино" и откуда он взялся
Впервые имя "Бомбардиро Голубино" появилось в сатирических тикток-роликах. Это персонаж с полностью вымышленным бэкграундом, создан в рамках интернет-иронии. Его имя – комическая комбинация слов, которая звучит эффектно, но нелепо, именно поэтому и вызывает волну смеха среди пользователей. Он возник в рамках популярной волны абсурдного юмора, что уже получила свое название – итальянский брейнрот.
Справка. Итальянский брейнрот – это сатирический тренд, в котором пользователи придумывают очень эмоциональных, чрезмерно театрализованных и немного абсурдных итальянских персонажей или событий.
Почему это стало популярным
Это произошло из-за нескольких факторов, в частности:
- абсурдность имени,
- многозначные аллюзии,
- мемный потенциал.
Как выглядит "Бомбардиро Голубино": смотрите видео
Ранее мы писали о "Эспрессоне Синьоре". Это часть абсурдного тренда в TikTok, известного как "итальянский брейнрот", состоящий из сюрреалистических мемов с псевдоитальянскими названиями. Этот абсурдный и бессмысленный контент заполонил сердца тысяч пользователей сети. Феномен быстро распространился в тиктоке благодаря сочетанию "итальянских" слов и смешного и нелепого изображения.