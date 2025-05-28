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Развлечения Новости о вирусных трендах "Шимпанзини Бананини": откуда появился этот персонаж и почему о нем гудит весь тикток
28 мая, 18:01
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"Шимпанзини Бананини": откуда появился этот персонаж и почему о нем гудит весь тикток

Алена Захарова
Основні тези
  • "Шимпанзини Бананини" стал вирусным персонажем в соцсетях благодаря абсурдному юмору, сочетающему мультяшный шимпанзе с телом банана.
  • Этот образ является частью итальянского интернет-тренда "brainrot", известного сюрреалистическими видео, которые вызывают смех своей нелогичностью.

В соцсетях набирает популярность новый персонаж "Шимпанзини Бананини". Он стал вирусным в сети благодаря сочетанию абсурда и юмора.

Кто такой "Шимпанзини Бананини" и откуда он взялся – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о "Шимпанзине Бананини"

Этот образ появился как часть итальянского интернет-тренда, известного как "brainrot". Это направление характеризуется намеренно нелепыми и сюрреалистическими видео, которые вызывают смех своей нелогичностью.

В видео "Шимпанзини Бананини" обычно изображают в образе мультяшного шимпанзе, который имеет тело банана. Видео с ним сопровождают забавные звуки, напоминающие итальянский язык.

Интересно! "Шимпанзини Бананини" является одним из персонажей, которые в последнее время активно вирусятся в сети. Среди них также: "Эспрессона Синьора", "Бомбардиро Голубино" и т.д.

Как выглядит "Шимпанзини Бананини": смотрите видео

Почему людям это нравится

Пользователи соцсетей в восторге от персонажей вроде "Шимпанзини Бананини" по нескольким причинам:

  • Абсурдный юмор – это видео настолько нелепое, что становится смешным. Люди часто смеются с того, что выходит за пределы логики или ожиданий.
  • Визуальная простота – мультяшный стиль и гротескное поведение шимпанзе легко воспринимаются, не требуют усилий для понимания, и подходят для короткого формата тиктока.
  • Ностальгия по "детскому" мышлению – персонаж похож на что-то, что могло бы быть в детском мультфильме, но со взрослым, абсурдным контекстом.