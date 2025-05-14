Такого не ожидал никто: во Львове курьер сыграл на фортепиано посреди ТЦ

Во Львове посетителей торгового центра Victoria Gardens ждала настоящая неожиданность. Курьер одной из служб доставки еды, не снимая формы, сел за фортепиано и исполнил эмоциональную музыкальную композицию.

Трогательное видео опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

Смотрите также Сурки остановили движение транспорта своей эпической битвой посреди дороги: курьезное видео

Необычное событие произошло прямо посреди рабочего дня. Импровизированное выступление курьера быстро привлекло внимание прохожих и уже через несколько минут вокруг него собралась небольшая толпа.

Мелодичная игра и искренность исполнения вызвали восторг среди присутствующих. Многие снимали на телефон, а видео с курьером-музыкантом уже начали распространяться по соцсетям.

Во Львове курьер сыграл на фортепиано посреди ТЦ: смотрите видео

По словам очевидцев, парень играл с чувством и вдохновением, которое трудно оставить без внимания. Кто именно этот музыкальный курьер – пока неизвестно, однако его выступление стало ярким напоминанием, что талант может появиться в самых неожиданных местах.

Ранее подобная ситуация произошла в Киеве. В соцсетях завирусилось видео, на которых уборщица киевского заведения мастерски играет на пианино. Ирина оказалась профессиональной музыканткой. Пианистка призналась, что у нее не осталось мечтаний, мол, для их реализации уже поздно. Говорит, что ей не хотелось жить. Утешение Ирина нашла среди коллег в заведении, где сейчас работает.