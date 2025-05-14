Такого не ожидал никто: во Львове курьер сыграл на фортепиано посреди ТЦ
- Во Львове курьер сыграл на фортепиано посреди торгового центра Victoria Gardens, привлекая внимание посетителей.
- Видео выступления стало популярным в соцсетях, хотя личность музыкального курьера остается неизвестной.
- Подобный случай произошел ранее в Киеве, когда вирусное видео показало, как уборщица играет на пианино.
Во Львове посетителей торгового центра Victoria Gardens ждала настоящая неожиданность. Курьер одной из служб доставки еды, не снимая формы, сел за фортепиано и исполнил эмоциональную музыкальную композицию.
Трогательное видео опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
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Необычное событие произошло прямо посреди рабочего дня. Импровизированное выступление курьера быстро привлекло внимание прохожих и уже через несколько минут вокруг него собралась небольшая толпа.
Мелодичная игра и искренность исполнения вызвали восторг среди присутствующих. Многие снимали на телефон, а видео с курьером-музыкантом уже начали распространяться по соцсетям.
Во Львове курьер сыграл на фортепиано посреди ТЦ: смотрите видео
По словам очевидцев, парень играл с чувством и вдохновением, которое трудно оставить без внимания. Кто именно этот музыкальный курьер – пока неизвестно, однако его выступление стало ярким напоминанием, что талант может появиться в самых неожиданных местах.
Ранее подобная ситуация произошла в Киеве. В соцсетях завирусилось видео, на которых уборщица киевского заведения мастерски играет на пианино. Ирина оказалась профессиональной музыканткой. Пианистка призналась, что у нее не осталось мечтаний, мол, для их реализации уже поздно. Говорит, что ей не хотелось жить. Утешение Ирина нашла среди коллег в заведении, где сейчас работает.