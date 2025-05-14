Зворушливе відео опублікували в одному з місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Незвична подія сталася просто посеред робочого дня. Імпровізований виступ кур'єра швидко привернув увагу перехожих і вже за кілька хвилин навколо нього зібрався невеликий натовп.

Мелодійна гра та щирість виконання викликали захоплення серед присутніх. Багато хто знімав на телефон, а відео з кур'єром-музикантом вже почали ширитися соцмережами.

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За словами очевидців, хлопець грав із відчуттям і натхненням, яке важко залишити без уваги. Хто саме цей музикальний кур'єр – поки невідомо, однак його виступ став яскравим нагадуванням, що талант може з'явитися у найнесподіваніших місцях.

Раніше подібна ситуація сталася у Києві. У соцмережах завірусилося відео, на яких прибиральниця київського закладу майстерно грає на піаніно. Пані Ірина виявилася професійною музиканткою. Піаністка зізналася, що у неї не залишилося мрій, мовляв, для їх реалізації вже запізно. Каже, що їй не хотілося жити. Розраду Ірина віднайшла серед колег у закладі, де зараз працює.