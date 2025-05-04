О нелегкой судьбе женщины рассказал фотограф Михаил Рубко. Парень познакомился с госпожой Ириной, когда она в перерывах между работой играла на фортепиано, передает 24 Канал.

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Играла очень хорошо

Женщина рассказала, что по образованию она – профессиональная пианистка, а на инструменте начала играть еще в возрасте четырех лет.

Ранее Ирина была концертмейстером и во времена СССР получала награды республиканских конкурсов.

Играла очень хорошо, а последние два года вообще не подходила к фортепиано,

– призналась она.

Ее любимая композиция – "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром авторства американца Джорджа Гершвина.

По словам Михаила, Ирина всю жизнь посвятила музыке. Впрочем, последнее время женщине приходилось работать без выходных, чтобы собрать средства на операцию для сына. Позже она сообщила, что "произошло чудо, и операция уже не нужна, а с сыном все хорошо".

Справка: Ирина поделилась, что училась с певцом Павлом Зибровым в одном классе.

История госпожи Ирины: смотрите видео

Ирина также имеет проблемы с жильем. У нее собственная квартира, однако она вынуждена жить в одном из столичных хостелов. По словам Ирины, соседи пытаются "отобрать" у нее квартиру, из-за этого сейчас идут суды.

Помочь музыкантке – некому. Ее внуки во Франции.

Она тяжело пережила потерю мужа, который умер год назад от болезни.

Пианистка призналась, что у нее не осталось мечтаний, мол, для их реализации уже поздно. Говорит, что ей не хотелось жить. Утешение Ирина нашла среди коллег в заведении, где теперь работает.

Видео с Ириной в сеть выложила девушка Татьяна. Она рассказала, что женщина играет при случае в двух столичных заведениях, где работает уборщицей.

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