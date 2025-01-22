Курьеру вручили 25 000 евро чаевых за старания: что же он сделал

В США курьер Коннор Стефанофф продемонстрировал преданность работе и вовремя доставил клиенту еду. Он сделал это несмотря на снежную бурю и заметенную дорогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC.

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Что известно о курьере

Коннор Стефанофф живет со своей бабушкой и помогает ей оплачивать счета. Однажды школьный автобус попал в аварию и заблокировал единственный путь. Чтобы успеть, Стефанофф решил пробираться сквозь снег пешком, хотя на нем даже не было куртки.

Однако за такие старания курьер получил всего 2 доллара чаевых. Полицейский Ричард Крейг подумал, что этого слишком мало, и начал благотворительную кампанию по сбору средств.

Справка. В США почасовая зарплата курьера достаточно низкая, а чаевые – едва ли не единственный способ получить приличный заработок. Независимо от того, насколько плохая погода, разносчик пиццы отправляется в путь.

Что сделал полицейский

Полицейский Ричард Крейг увидел это, когда регулировал движение на месте происшествия, и снял усилия молодого человека на свой мобильный телефон. Когда правоохранитель спросил юношу, получил ли он хорошие чаевые за свои усилия, тот отрицательно покачал головой: "Два доллара и 15 центов, а пицца стоит 40 долларов".

Абсолютное безумие. Общество, не скупитесь,

– прокомментировал это Ричард Крейг.

После этого он объявил сбор денег.

Курьер доставил пиццу в бурю: смотрите видео

"Я собственными глазами видел трудовую этику, преданность и решительность этого молодого человека, когда был на месте аварии во время снежной бури", – отметил он в обосновании объявленного сбора.

Видео полицейского стало вирусным, и за семь дней собрало сумму, эквивалентную 25 000 евро. Юноша благодарен всем и теперь может поддерживать свою бабушку еще больше.