В Китае люди притворяются родственниками умерших и посещают похороны: зачем они это делают

В юго-западной провинции Гуйчжоу в Китае любители дешево и вкусно поесть придумали необычный способ, как это делать. Они придумали притворяться родственниками умерших, чтобы бесплатно поесть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Как известно, что люди начали стекаться в похоронное бюро Эрлонг, где подают блюдо из лапши, которая стала вирусной в социальных сетях. Столовая обслуживает клиентов похоронного бюро, но когда о ее лапше начали распространяться слухи, некоторые из посетителей стали выдавать себя за скорбных, чтобы поесть.

Из-за них возникали длинные очереди и посетителям даже приходилось ждать несколько часов, чтобы купить еду. С тех пор похоронное бюро стало предлагать бесплатно 50 тарелок лапши представителям общественности каждый день, при условии, что они не будут мешать людям в трауре.



В Китае люди притворяются родственниками умерших и посещают похороны / Фото Unsplash

Что известно о популярном блюде

Наиболее популярной среди клиентов является лапша со свиным фаршем и арахисом. Как пишет South China Morning Post, популярность блюда резко возросла после того, как в начале февраля местный блоггер рассказал в соцсетях, что его мать отвела его на дегустацию лапши в похоронное бюро, и, попробовав ее, инфлюенсер признал блюдо замечательным.

Мы используем только свежие ингредиенты, наш бульон томится на свиных костях часами, а наши соусы чили готовят по секретному рецепту,

– поделился секретом вкусной лапши сотрудник кухни.

Также он подчеркнул, что кухня похоронного бюро не намерена расширять бизнес для широкой публики.