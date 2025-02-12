Школьник нашел средневековый артефакт с тайной надписью: что это было

Подросток, по имени Лукас Канлифф прогуливался с металлоискателем и сделал удивительное открытие. В северной Англии он нашел часть ручки средневекового меча – поммель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.

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Что известно об уникальной находке

Как выяснилось, возраст меча превышает 700 лет. По словам экспертов, ручка конца XIII века – это крайне редкая находка. На артефакте выгравирована надпись средневековой латиницей: "Иисус, царь иудейский".

Специалист по историческому оружию Пол МакДональд отметил, что этот предмет является одним из семи известных образцов такой формы. Все остальные аналогичные находки ранее были обнаружены на территории Шотландии.



На артефакте выгравирована надпись средневековой латиницей / Фото Jam Press

Откуда он взялся

Историки предполагают, что артефакт связан с войной за независимость Шотландии (1296 – 1357) и, возможно, имеет отношение ко временам правления Роберта Брюса. Все найденные поммели, включая этот, были изготовлены из бронзы.

Сейчас ценную находку передали офицеру по связям с находкамии, который совместно с коронером и Британским музеем будет проводить дальнейшее расследование.

Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем мы узнаем больше об этой находке или получим ее обратно. Но я надеюсь, что в будущем она будет выставлена в музее с именем моего сына,

– поделился эмоциями отец Лукаса, Дэйв Канлифф.