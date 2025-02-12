Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

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Що відомо про унікальну знахідку

Як з'ясувалося, вік меча перевищує 700 років. За словами експертів, ручка кінця XIII століття – це вкрай рідкісна знахідка. На артефакті вигравірувано напис середньовічною латиницею: "Ісус, цар іудейський".

Фахівець з історичної зброї Пол МакДональд зазначив, що цей предмет є одним із семи відомих зразків такої форми. Всі інші аналогічні знахідки раніше були виявлені на території Шотландії.



На артефакті вигравірувано напис середньовічною латиницею / Фото Jam Press

Звідки він взявся

Історики припускають, що артефакт пов'язаний із війною за незалежність Шотландії (1296 – 1357) і, можливо, має відношення до часів правління Роберта Брюса. Усі знайдені поммелі, включно з цим, були виготовлені з бронзи.

Наразі цінну знахідку передали офіцеру зі зв'язків зі знахідками, який спільно з коронером і Британським музеєм проводитиме подальше розслідування.

Можливо, мине кілька років, перш ніж ми дізнаємося більше про цю знахідку або отримаємо її назад. Але я сподіваюся, що в майбутньому її буде виставлено в музеї з ім'ям мого сина,

– поділився емоціями батько Лукаса, Дейв Канліфф.