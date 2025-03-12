Решил проучить: 4-летний мальчик вызвал полицию на свою маму
- В штате Висконсин 4-летний мальчик позвонил в службу 911, чтобы пожаловаться на маму, которая съела его мороженое.
- Полиция отреагировала на вызов, объясняя, что каждый звонок может быть важным.
В американском штате Висконсин произошел курьезный инцидент. Мальчик позвонил в службу 911 и пожаловался на свою маму.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC.
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Что известно о курьезном инциденте
Однажды служба спасения 911 получила странное обращение. 4-летний мальчик из Висконсина позвонил, чтобы пожаловаться на свою маму, которая съела его мороженое.
Моя мама ведет себя плохо. Арестуйте ее немедленно!,
– сказал мальчик в обращении к правоохранителям.
Несмотря на комичность ситуации, офицеры полиции таки посетили их дом, чтобы убедиться, что все в порядке. Там они выслушали ребенка и еще раз переспросили его, уверен ли он в своем решении.
Но мальчик передумал, ведь испугался, что маму могут "забрать". Он сказал, что уже не хочет отправляли маму за решетку, но очень расстроен из-за инцидента с мороженым.
4-летний мальчик вызвал полицию на свою маму / Фото ABC
Почему полиция реагирует на такие вызовы
Хотя обращение не касалось реальной опасности, правоохранители объяснили, что выехали на место, ведь каждый вызов может быть критически важным. Дети иногда звонят в 911 в игре или по недоразумению, но такие случаи помогают им понять, как работает система экстренной помощи.
После инцидента полицейские отметили, что рады были пообщаться с ребенком и помочь ему восстановить веру в справедливость. А насчет мороженого – возможно, мама после этого случая поделится с малышом дополнительной порцией.