Украинка создала самый большой сладкий букет в мире: как он выглядит

Девушка из Украины шокировала соцсети, сделав огромный съедобный букет. Он состоял из различных конфет и батончиков, а также имел патриотический дизайн.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @bouquet_vinegret.

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Как мы видим на обнародованных кадрах, это впечатляющее произведение искусства состоит из множества конфет, шоколадных изделий и других кондитерских вкусностей, тщательно собранных в огромную композицию.

В видео мастерица показала, как шаг за шагом формирует букет, используя различные сладости и декоративные элементы. Конечный результат поражает своими масштабами и эстетической привлекательностью, демонстрируя высокий уровень мастерства и креативности автора.

Обратите внимание! Книга рекордов Украины официально не зафиксировала рекорд. "Самым большим" букет окрестили в соцсетях.

Как выглядит огромный букет: смотрите видео

Реакция соцсетей

Это видео быстро стало вирусным в сети, собрав более 57 тысяч лайков и сотни комментариев. Вот, что пишут люди:

"Если у наших женщин есть цель, то им нет преград. Молодец! Так держать".

"Вы – невероятная. Ваша работа должна попасть в рекорды Украины".

"Ого! Это очень крутая работа".

Однако не всем пользователям соцсетей пришелся по душе букет. Нашлись и те, кто писали, что это слишком много или недостаточно красиво. Также споры возникли относительно того, какова стоимость такого букета.

В комментариях люди предполагали, что его стоимость составляет примерно 37 тысяч гривен. Однако впоследствии автор видео ответила:

Если честно, я немного сбилась, потому что сначала считала и скотч в метрах и пленку, а потом просто уже делала. Себестоимость получается примерно 6 – 7 тысяч гривен.

Интересно, что в комментариях уже нашлись желающие, которые готовы приобрести такой букет.