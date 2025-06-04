Такого еще не было: Mattel представили чрезвычайно реалистичную Барби с сахарным диабетом
- Mattel представила новую куклу Барби с глюкометром и инсулиновой помпой, чтобы представить жизнь людей с диабетом I типа.
- Инклюзивная кукла является частью серии Barbie Fashionistas и создана при участии женщин с диабетом, с реальными данными об уровне сахара в крови на телефоне Барби.
Компания Mattel, один из крупнейших мировых производителей игрушек, представила уникальную версию куклы Барби. Впервые за 65 лет культовая игрушка получила глюкометр на талии и инсулиновую помпу на руке, чтобы представить жизнь людей с диабетом I типа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Новинку представили на детском конгрессе BreakthroughT1D 2025, чтобы усилить финансирование исследований и привлечь внимание к проблемам людей с сахарным диабетом. В Forbes уже назвали появление куклы "историческим моментом" – не только для Барби, но и для миллионов детей и взрослых по всему миру.
Почему это важно
Инклюзивная кукла создана в рамках серии Barbie Fashionistas, в которую уже входят модели:
- с синдромом Дауна,
- слуховыми аппаратами,
- витилиго,
- протезами,
- инвалидными колясками.
Как выглядит новая кукла с сахарным диабетом / Фото Mattel
На этот раз Mattel пошла еще дальше – не только внешние изменения, а точное воспроизведение повседневной жизни с диабетом. Над созданием Барби работали женщины, которые сами живут с диабетом I типа. Одной из ключевых участниц команды стала Эмили Мазреку, директор по маркетинговой стратегии Breakthrough T1D, которая болеет диабетом с детства.
Она рассказала, что даже показатели уровня сахара в крови на телефоне Барби - это ее реальные данные, зафиксированные во время разработки модели.
Когда живешь с диабетом, бывают взлеты и падения. Мы хотели, чтобы игрушка показывала эту реальность с уважением, точностью и надеждой,
– отметила Мазреку.
У куклы даже есть медицинский пластырь в форме сердечка, который фиксирует сенсор для мониторинга глюкозы, а смартфон Барби демонстрирует приложение с реальными показаниями.