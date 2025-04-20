Дубайские куличи и мытье окон: украинцы создали самые смешные мемы о Пасхе
- Украинцы создали многочисленные мемы о Пасхе, в частности о мытье окон и выпекании куличей.
- Популярными стали шутки о количестве испеченных куличей и новые вариации куличей со вкусом дубайского шоколада.
В этом году Пасха в Украине традиционно стала не только праздником духовного возрождения, но и источником вдохновения для тысяч мемов, заполонивших соцсети.
Шутки и мемы о Пасхе, мытье окон и пасхальные традиции собрал для вас 24 Канал.
Смотрите также Какой год – такие и куличи: украинцы в соцсетях делятся результатами праздничных приготовлений
Мемы о Пасхе
Конечно, все порядочные хозяйки уже давно вымыли окна. Желательно со стороны соседей, крыши и орбиты МКС.
Каждая хозяйка в Чистый четверг / Фото Goni
Ну и куда же без выпекания куличей? Все мы знаем эту легенду, когда бабушка говорит, что в этом году испечем только 5 – 10 штук, а к вечеру их магическим образом получается аж 35!
Когда немножко перестарался с пасочками / Фото Goni
Ох, этот опасный момент / Фото Goni
Когда пасочка немножко подгорела / Фото "Баба и кот"
Ежегодно маркетологи предлагают все более интересные вариации куличей. Если в предыдущие годы кулич с начинкой внутри был новинкой, вот сейчас наступила новая эра! Куличи со вкусом дубайского шоколада. Почему бы нет?
Дубайский кулич точно удивил бы Иисуса / Фото из сети
Мои планы на лето и та самая пасочка / Фото "Баба и кот"
Ну и куда же без поздравлений родственников / Фото Goni
Как украинцы бьются яйцами: смотрите видео
Лучшие мемы к Пасхе: смотрите видео
Ну и куда же без скетчей на пасхальную тематику: смотрите видео
Те самые поздравления от родственников: смотрите видео
Редакция 24 Канала поздравляет вас с Пасхой! Желаем, чтобы в наших домах наконец воцарился мир и зло отступило. Вкусной пасочки!