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Развлечения Fun Дубайские куличи и мытье окон: украинцы создали самые смешные мемы о Пасхе
20 апреля, 12:07
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Дубайские куличи и мытье окон: украинцы создали самые смешные мемы о Пасхе

Алена Захарова
Основні тези
  • Украинцы создали многочисленные мемы о Пасхе, в частности о мытье окон и выпекании куличей.
  • Популярными стали шутки о количестве испеченных куличей и новые вариации куличей со вкусом дубайского шоколада.

В этом году Пасха в Украине традиционно стала не только праздником духовного возрождения, но и источником вдохновения для тысяч мемов, заполонивших соцсети.

Шутки и мемы о Пасхе, мытье окон и пасхальные традиции собрал для вас 24 Канал.

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Мемы о Пасхе

Конечно, все порядочные хозяйки уже давно вымыли окна. Желательно со стороны соседей, крыши и орбиты МКС.


Мем о мытье окон / Фото Goni


Каждая хозяйка в Чистый четверг / Фото Goni

Ну и куда же без выпекания куличей? Все мы знаем эту легенду, когда бабушка говорит, что в этом году испечем только 5 – 10 штук, а к вечеру их магическим образом получается аж 35!


Когда немножко перестарался с пасочками / Фото Goni

Ох, этот опасный момент / Фото Goni


Когда пасочка немножко подгорела / Фото "Баба и кот"

Ежегодно маркетологи предлагают все более интересные вариации куличей. Если в предыдущие годы кулич с начинкой внутри был новинкой, вот сейчас наступила новая эра! Куличи со вкусом дубайского шоколада. Почему бы нет?


Дубайский кулич точно удивил бы Иисуса / Фото из сети


Вот, как это было / Фото Goni


Мои планы на лето и та самая пасочка / Фото "Баба и кот"


Ну и куда же без поздравлений родственников / Фото Goni

Как украинцы бьются яйцами: смотрите видео

Лучшие мемы к Пасхе: смотрите видео

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Ну и куда же без скетчей на пасхальную тематику: смотрите видео

Те самые поздравления от родственников: смотрите видео

@_alex_14.04.2007 #rek #пасха #великдень2024 #мем #прикол #христосвоскрес ♬ оригинальный звук - >¹⁷ⁿОлексій¹⁷ⁿ<

Редакция 24 Канала поздравляет вас с Пасхой! Желаем, чтобы в наших домах наконец воцарился мир и зло отступило. Вкусной пасочки!