"А где же Путин": Зеленского сравнили с популярным мемом из-за встречи в Стамбуле

Еще вчера, 15 мая, должны были состояться переговоры между Украиной и Россией. Владимир Зеленский был готов отправиться в Стамбул, чтобы лично поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Но украинский лидер так и не дождался российского руководителя.

Из-за этого в соцсетях Зеленского сравнили с мемом из кинофильма "Криминальное чтиво". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Travelino.

Смотрите также Стамбульский фарс-2025: Путин снова давит на Украину с ультиматумами 2022 года

На кадрах, которые стали вирусными в сети, "Зеленский" растерянно смотрит по сторонам и разводит руками. Позади него – пейзажи Турции.

Интересно! Это украинская версия известного в мире мема "Растерянный Траволта". По сюжету ленты Квентина Тарантино герой Винсент Вега приезжает домой к своему руководителю Марселласу Уоллесу.



Тот поручил Винсенту забрать его жену, чтобы отвезти ее на ужин. Однако Мия решает спрятаться и общается с героем через микрофон. Винсент не сразу понял намерений женщины, поэтому растерянный в доме оглядывается и разводит руками.

Теперь же в образе растерянного персонажа "появился" Владимир Зеленский.

Зеленского сравнили с популярным мемом из-за встречи в Стамбуле: смотрите видео

Что этому предшествовало

15 мая, в турецкой столице должны были бы состояться переговоры между Украиной и Россией. Предварительно, участие в переговорах должны были бы принять президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин. Однако накануне Россия объявила состав своей делегации без Путина – ее возглавит его помощник Владимир Мединский.

Справка. Владимир Мединский возглавлял и переговоры 2022 года.

Сам же Путин побоялся встречаться с украинским лидером. Это указывает не только на страх, но и на то, что Путин не желает окончания войны. Поэтому Украина не подтвердила свое участие в переговорах с Россией на таком низком уровне. Зато переговоры на уровне представителей стран таки состоятся. 16 мая запланированы переговоры между делегациями Украины и России при посредничестве США и Турции.