В Китае молодежь массово переезжает жить в автомобили: в чем причина

Китайская молодежь вынуждена массово переселяется в машины, обустраивая свою новую жизнь в небольшом пространстве на четырех колесах.

О новом тренде сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA Live.

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Что известно о новом тренде в Китае

Переселение в машины стало настолько распространенным, что в сети уже говорят о настоящем тренде. На такой шаг идет преимущественно поколение зумеров, которые вынуждены зарабатывать на жилье самостоятельно.

Именно подорожание стоимости жилья и нежелание жить с родителями и приводит людей к тому, что они переселяются в машины. Люди превращают их в мини-дома с кроватями, мини-кухней и даже туалетами.

В сети уже полно гайдов жизни на колесах.

Как выглядит дом на колесах: смотрите видео

Увеличение цен на жилье в Китае