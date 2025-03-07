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7 марта, 16:04
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В Китае молодежь массово переезжает жить в автомобили: в чем причина

Алена Захарова

Китайская молодежь вынуждена массово переселяется в машины, обустраивая свою новую жизнь в небольшом пространстве на четырех колесах.

О новом тренде сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA Live.

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Что известно о новом тренде в Китае

Переселение в машины стало настолько распространенным, что в сети уже говорят о настоящем тренде. На такой шаг идет преимущественно поколение зумеров, которые вынуждены зарабатывать на жилье самостоятельно.

Именно подорожание стоимости жилья и нежелание жить с родителями и приводит людей к тому, что они переселяются в машины. Люди превращают их в мини-дома с кроватями, мини-кухней и даже туалетами.

В сети уже полно гайдов жизни на колесах.

Как выглядит дом на колесах: смотрите видео

Увеличение цен на жилье в Китае

  • В последние годы рынок недвижимости Китая претерпел значительные изменения, что существенно повлияло на доступность жилья для молодежи. В марте 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Китае составляла 16 180 юаней (2 350 долларов). В городах первого уровня, таких как Пекин и Шанхай, цены достигали 60 000 юаней (8 300 долларов) за квадратный метр.
  • Из-за высоких цен на жилье многие молодые китайцы не могут позволить себе приобрести собственное жилье. Даже работая по схеме "996" (с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю), они сталкиваются с трудностями в обеспечении жильем и содержании семьи.